Черчесов: рекорды ставить не хотим, но мы первые даём возможность 10% ходить на стадион

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о предстоящем возобновлении Российской Премьер-Лиги.

«Возобновление РПЛ касается не только футбольного сообщества, но и общества в целом. Мы попали в нестандартную ситуацию, в которой стандартных решений быть не может. Посмотрите на другие страны – ни в одной стране не было всё плавно. Многие не видят работы РФС и РПЛ, как тренер я подсказывал – могут ли футболисты восстановиться. Мы на связи были почти каждый день. 21 июня выбрали, чтобы все успели сыграть, чтобы кубок был. Вопросов много, но надо принять ситуацию, как есть. Выйти из ситуации безболезненно, как мне кажется, нам удаётся. Рекорды мы ставить не хотим, но дать возможность 10 процентам зрителей ходить на стадион – хорошее решение, мы в этом плане первые.

Единые условия для клубов? Оно нужно, регламент должен быть и правила должны быть одинаковыми. Но мы с такой ситуацией столкнулись в первый раз, регионов у нас много и реагируют они на вирус по-разному, отсюда и небольшая разбалансировка. В Австрии ЛАСК лишили шести очков за то, что они начали раньше тренироваться – согласитесь, это достаточно жёстко", — сказал Черчесов в программе «Футбол России».