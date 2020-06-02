Черчесов: «Локомотив» принял нестандартное решение по Сёмину, но всё рассудит футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об уходе Юрия Сёмина с поста наставника «Локомотива».

«Не стоит сравнивать уход Сёмина с моим уходом из „Легии“. Там мы работали один сезон, а Юрий Павлович — 34 года. Не хочется говорить банальности. Я не могу быть адвокатом, а тем более судьёй. Судьями будут турнирная таблица и качество игры. Сёмин сыграл большую роль в моей карьере вратаря, я сыграл при нём свой первый полный сезон. Мы до сих пор это вспоминаем. Плюс он поставлял для меня игроков в сборную, они были в хорошем состоянии, был прямой и интимный контакт. Есть вещи, которые я не знал, он мне вовремя подсказывал. С одной стороны, жалко – «Локомотив» принял нестандартное решение. А остальное – футбол рассудит, наше с ним общение не прекращается», — сказал Черчесов в программе «Футбол России».