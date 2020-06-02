Станислав Черчесов высказался о возрастных игроках в составе сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о возможной проблеме большого количества возрастных игроков в национальной команде.
«Они тоже читают прессу, где уже несколько раз поднимали этот вопрос. Я их в личной беседе попросил не обращать внимания на это, сконцентрироваться на работе. Заранее загадывать никто не может. Сколько раз вы отправляли Жиркова куда-то, а Юра нам принёс важные очки в Шотландии. Не хочется забегать вперёд, сам играл до 40, в паспорт к себе не заглядывал», — сказал Черчесов в программе «Футбол России».
Напомним, что сборная России вышла в финальную стадию Евро-2020, где сыграет в одной группе с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Турнир перенесён на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
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