Станислав Черчесов высказался о возрастных игроках в составе сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о возможной проблеме большого количества возрастных игроков в национальной команде.

«Они тоже читают прессу, где уже несколько раз поднимали этот вопрос. Я их в личной беседе попросил не обращать внимания на это, сконцентрироваться на работе. Заранее загадывать никто не может. Сколько раз вы отправляли Жиркова куда-то, а Юра нам принёс важные очки в Шотландии. Не хочется забегать вперёд, сам играл до 40, в паспорт к себе не заглядывал», — сказал Черчесов в программе «Футбол России».

Напомним, что сборная России вышла в финальную стадию Евро-2020, где сыграет в одной группе с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Турнир перенесён на 2021 год из-за пандемии коронавируса.