«Барселона» достигла соглашения о контракте на € 12 млн в год с Лаутаро Мартинесом

Итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере» опубликовал новые подробности возможного перехода Лаутаро Мартинеса из «Интера» в «Барселону».
«Достигнуто полное соглашение между Лаутаро Мартинесом и «Барселоной». Его заработная плата в каталонском клубе составит € 12 млн + бонусы. В ближайшие недели «Барселона» должна достичь соглашения с «Интером», который желает получить за игрока € 111 млн, прописанные в пункте отступных игрока, но предложение в виде € 90 млн + игрок может тоже убедить миланский клуб. Прошлое предложение «Барселоны» — € 60 млн + Артуро Видаль и Нелсон Семеду, было отклонено», — сообщает источник.
В нынешнем сезоне 22-летний Лаутаро Мартинес провёл 22 матча в итальянской Серии А, забил 11 голов (2 – с пенальти) и отдал результативную передачу. Действующий контракт аргентинца закончится в 2023 году.
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