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Бергкамп: Анри был лучшим из тех, кто мог уничтожить интригу в матче

Бергкамп: Анри был лучшим из тех, кто мог уничтожить интригу в матче
Футбол / Англия 0

Бывший нападающий «Арсенала» Деннис Бергкамп рассказал о своём экс-одноклубнике французе Тьерри Анри.

«Я всегда говорил, что футбол – это командная игра, но в команде нужны такие игроки, которые могут решить в свою пользу любой момент. Они нужны как сзади, чтобы не дать сопернику забить, так и спереди.

Были такие игроки, которые могли уничтожить интригу в матче. Райт был одним из них, Анелька тоже, но Анри, возможно, был лучшим из игроков в этой роли. С ним очень просто было играть, потому что он мог быть лучшим на любом уровне. Одно время он был лучшим в мире, поэтому с ним было легко играть», — приводит слова Бергкампа официальный сайт «Арсенала».

Анри выступал в составе «Арсенала» с 1999 по 2007 годы.

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