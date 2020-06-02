Мейвезер оплатит похороны Флойда, Уайт пообещал Макгрегору титульный бой. Главное к утру

Флойд Мейвезер оплатит похороны Джорджа Флойда, президент UFC пообещал Макгрегору титульный бой, Серена Уильямс присоединилась к акции в поддержку темнокожих людей в США, Серия А представила расписание на оставшуюся часть сезона-2019/2020 и другие важные новости в подборке «Чемпионата».
1. Флойд Мейвезер оплатит похороны Джорджа Флойда.
2. Президент UFC пообещал Макгрегору титульный бой. Он может сразиться с Хабибом.
3. Серена Уильямс присоединилась к акции в поддержку темнокожих людей в США.
4. Серия А представила расписание на оставшуюся часть сезона-2019/2020.
5. «Зенит» объявил о продлении контракта с Сергеем Семаком.
6. Пункт в контракте Месси о бесплатном уходе из «Барселоны» больше не действителен.
7. Волкановски готов подняться в лёгкий вес ради боя с Макгрегором.
8. «РБ Лейпциг» обыграл «Кёльн» в гостевом матче Бундеслиги.
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