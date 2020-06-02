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Мейвезер оплатит похороны Флойда, Уайт пообещал Макгрегору титульный бой. Главное к утру

Мейвезер оплатит похороны Флойда, Уайт пообещал Макгрегору титульный бой. Главное к утру
Футбол / РПЛ 0

Флойд Мейвезер оплатит похороны Джорджа Флойда, президент UFC пообещал Макгрегору титульный бой, Серена Уильямс присоединилась к акции в поддержку темнокожих людей в США, Серия А представила расписание на оставшуюся часть сезона-2019/2020 и другие важные новости в подборке «Чемпионата».

1. Флойд Мейвезер оплатит похороны Джорджа Флойда.

2. Президент UFC пообещал Макгрегору титульный бой. Он может сразиться с Хабибом.

3. Серена Уильямс присоединилась к акции в поддержку темнокожих людей в США.

4. Серия А представила расписание на оставшуюся часть сезона-2019/2020.

5. «Зенит» объявил о продлении контракта с Сергеем Семаком.

6. Пункт в контракте Месси о бесплатном уходе из «Барселоны» больше не действителен.

7. Волкановски готов подняться в лёгкий вес ради боя с Макгрегором.

8. «РБ Лейпциг» обыграл «Кёльн» в гостевом матче Бундеслиги.

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