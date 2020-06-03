#ОСТАЁМСЯДОМА: прямой эфир с Вячеславом Малафеевым — в 18:00

Мы никогда не показывали вам внутреннюю кухню интервью, но в 2020-м всё изменилось.

Новый инстаэфир нашего шоу #ОСТАЁМСЯДОМА состоится уже сегодня, 3 июня, начало — в 18:00 мск.

К нам в виртуальные гости придёт бывший голкипер сборной России Вячеслав Малафеев. С ним пообщается журналист «Чемпионата» Григорий Телингатер. Будет интересно и ярко. Ждём вас онлайн!

Смотрите интервью с Вячеславом Малафеевым на странице «Чемпионата» в «Инстаграме».

Малафеев защищал цвета «Зенита» с 1999 по 2016 год. В составе сине-бело-голубых голкипер стал четырёхкратным чемпионом России (2007, 2010, 2012, 2015), трёхкратным обладателем Кубка России (1999, 2010, 2016), обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА (2008). После завершения игровой карьеры Малафеев занимал в клубе должность заместителя спортивного директора, а 31 мая объявил об уходе из «Зенита».