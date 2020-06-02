Жена Погребняка: снова звонили из больницы. Ответила, что дверь я больше открывать не буду

Мария Погребняк, супруга нападающего «Урала» Павла Погребняка, выступила в своём «инстаграме» с заявлением.



«Хочу сказать всем вам большое-большое спасибо за обратную связь. Сейчас мне снова позвонили из больницы. Звонок был с мобильного телефона. И я ответила, что, при всём моём уважении, дверь я больше им открывать не буду. Хотят удостовериться, дома или не дома, – будем общаться с помощью домофона. А так у меня подключён «Социальный мониторинг», меня мониторят, я отправляю пять раз в день фотографии, отслеживают мою геолокацию. Я думаю, что этого достаточно. Очень много сейчас стало грабежей переодетых лжеврачей», — сказала Мария.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее было объявлено, что Павел Погребняк заразился коронавирусом. Впоследствии инфекция была выявлена у всей семьи футболиста. У самого форварда развилась двусторонняя пневмония, но вскоре состояние Павла улучшилось. 36-летний игрок чувствует себя нормально и пошёл на поправку.