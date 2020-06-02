«Спасибо за всё». Юрий Газинский поздравил жену с годовщиной

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский поздравил свою жену Александру с годовщиной.

«Любимая, поздравляю! 5 лет в браке! Спасибо за всё», — написал Газинский на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть фотографию можно на странице Юрия Газинского в «Инстаграме».

Юрий и Александра поженились в 2015 году, в декабре 2016 года у них родилась дочь.

В нынешнем сезоне 30-летний полузащитник принял участие в 6 играх за «Краснодар» во всех турнирах, не записав в свой актив результативных действий. В июне 2019 года игрок получил травму плеча, из-за которой пропустил более пяти месяцев, а вернулся в строй лишь к середине ноября.

Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен в марте и возобновится 21 июня.