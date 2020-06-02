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Полузащитник ЦСКА Ахметов перенесёт операцию

Полузащитник ЦСКА Ахметов перенесёт операцию
Футбол / РПЛ 0

Стали известны подробности пребывания полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в Германии.

Как сообщает пресс-служба клуба, 22-летнему футболисту предстоит запланированная артроскопия на левом плечевом суставе. Операция состоится сегодня, 2 июня. Сроки восстановления игрока после оперативного лечения будут объявлены позднее.

Ранее Ираклий Гегечкори, агент Ахметова, заявил, что хавбек улетел в Германию, чтобы пройти плановое обследование в связи с травмой плеча, полученной в матче с «Зенитом».

Ахметов перешёл в ЦСКА летом 2018 года из казанского «Рубина» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором 2 забитых мячей, отдал 1 результативную передачу, а также получил 3 жёлтые и 1 красную карточку. Контракт игрока с московским клубом действует до лета 2022 года.

Агент Ахметова ответил Малафееву, назвав его выскочкой
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