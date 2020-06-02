Бывший начальник команды ЦСКА Якунчиков продолжит работу в «Велесе»

Бывший начальник команды ЦСКА Сергей Якунчиков получил аналогичную должность в московском «Велесе», сообщает пресс-служба на странице московского клуба в «Инстаграме».
«Сергей Якунчиков — начальник команды «Велес». Ранее Сергей Павлович с 2004 года работал в московском ЦСКА в должности начальника команды. Добро пожаловать, Сергей Павлович!» — сказано в сообщении.
Посмотреть фотографию можно на странице «Велеса» в «Инстаграме».
Сергей Якунчиков работал в ЦСКА с 2004 по 2020 год — сначала администратором, затем начальником команды. В январе специалист покинул клуб по собственному желанию.
«Велес», набрав 36 очков в 16 матчах, занял первое место в турнирной таблице Профессиональной футбольной лиги в зоне «Запад». Из-за пандемии коронавируса сезон в ПФЛ был завершён досрочно.
- 2 июня 2020
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