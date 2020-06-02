Семь футболистов «Карпат» заразились коронавирусом

Тесты семи футболистов львовских «Карпат» на коронавирус дали положительный результат, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас в "Твиттере".

«К сожалению, ситуация во Львове очень серьёзная. Во время первой серии тестов уже было обнаружено 13 случаев инфицирования, семь из них — игроки первой команды. Цифры неокончательные, впереди вторая серия тестов. «Карпаты» точно уйдут на карантин. Сезон, возможно, будет доигрывать молодёжный состав. Если там все здоровы», — сказано в сообщении.

Матч 24-го тура украинской Премьер-лиги «Карпаты» — «Мариуполь», который был запланирован на 31 мая, был отменён из-за обнаружения заражённых коронавирусом в львовском клубе. Инфицированные были переведены на режим самоизоляции, у всех заболевание протекает бессимптомно.