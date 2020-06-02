Роман Абрамович купил виллу в Израиле за $ 64,5 млн. Это самый дорогой дом в стране

Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович приобрёл новую недвижимость, сообщает Globes.co.il.



Как утверждает источник, во владении российского миллиардера оказалась вилла в Израиле, на покупку которой он потратил $ 64,5 млн. Этот дом стал самым дорогим в стране, а сделка – рекордной. Для Абрамовича это уже третья недвижимость в Израиле.



Отмечается, что приобретение бизнесмена представляет собой два дома (2000 кв. м и 1000 кв. м) на участке площадью 9500 кв. м.



Абрамович купил «Челси» в 2003 году. После 29 туров команда, набрав 48 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.



Ранее футболистка женской команды «Челси» Бетани Ингланд похвалила Абрамовича за его действия в условиях пандемии коронавируса.

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