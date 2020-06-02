Роман Абрамович купил виллу в Израиле за $ 64,5 млн. Это самый дорогой дом в стране
Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович приобрёл новую недвижимость, сообщает Globes.co.il.
Как утверждает источник, во владении российского миллиардера оказалась вилла в Израиле, на покупку которой он потратил $ 64,5 млн. Этот дом стал самым дорогим в стране, а сделка – рекордной. Для Абрамовича это уже третья недвижимость в Израиле.
Отмечается, что приобретение бизнесмена представляет собой два дома (2000 кв. м и 1000 кв. м) на участке площадью 9500 кв. м.
Абрамович купил «Челси» в 2003 году. После 29 туров команда, набрав 48 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Ранее футболистка женской команды «Челси» Бетани Ингланд похвалила Абрамовича за его действия в условиях пандемии коронавируса.
Усманов, Фридман и Абрамович вошли в топ-20 самых богатых жителей Великобритании
- 2 июня 2020
-
13:13
-
13:07
-
13:04
-
12:47
-
12:45
-
12:26
-
12:13
-
12:02
-
11:58
-
11:06
-
10:44
-
10:33
-
10:14
-
10:09
-
10:00
-
09:41
-
09:35
-
09:23
-
09:00
-
08:30
-
05:55
-
05:34
-
05:20
-
04:44
-
04:31
-
02:50
-
02:33
-
01:56
-
00:57
-
00:54
-
00:52
-
00:44
-
00:42
-
00:36
-
00:35
Партнерский контент