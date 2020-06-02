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«Оренбург» предлагал Деспотовичу доиграть сезон бесплатно

«Оренбург» предлагал Деспотовичу доиграть сезон бе
«Оренбург» предлагал Деспотовичу доиграть сезон бесплатно
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», перед тем как нападающий Джордже Деспотович покинул «Оренбург», руководство клуба предложило ему доиграть нынешний сезон чемпионата России бесплатно. Игрок отказался.

Деспотович стал игроком «Оренбурга» в 2018 году. В этом сезоне 28-летний нападающий провёл 20 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил 8 мячей. Это лучший результат в команде. После 22 туров коллектив, набрав 23 очка, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата.

До переезда в Россию Джордже выступал в составе «Црвены Звезды», «Локерена» и ряда казахстанских клубов. Вместе с «Астаной» — дважды чемпион Казахстана, с «Кайратом» — обладатель национального Кубка Казахстана.

Материал о нынешней ситуации в «Оренбурге» читайте на «Чемпионате».

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