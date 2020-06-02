«Оренбург» предлагал Деспотовичу доиграть сезон бесплатно

Как стало известно «Чемпионату», перед тем как нападающий Джордже Деспотович покинул «Оренбург», руководство клуба предложило ему доиграть нынешний сезон чемпионата России бесплатно. Игрок отказался.



Деспотович стал игроком «Оренбурга» в 2018 году. В этом сезоне 28-летний нападающий провёл 20 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил 8 мячей. Это лучший результат в команде. После 22 туров коллектив, набрав 23 очка, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата.



До переезда в Россию Джордже выступал в составе «Црвены Звезды», «Локерена» и ряда казахстанских клубов. Вместе с «Астаной» — дважды чемпион Казахстана, с «Кайратом» — обладатель национального Кубка Казахстана.



Материал о нынешней ситуации в «Оренбурге» читайте на «Чемпионате».

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