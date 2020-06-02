Сестра Дженнаро Гаттузо скончалась в возрасте 37 лет

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо понёс потерю в семье.



Как сообщает Football Italia, сегодня из жизни ушла сестра специалиста Франческа. Точная причина смерти не уточняется, однако известно, что родственница наставника неаполитанцев была госпитализирована в феврале и с тех пор пребывала в реанимации. Франческе было 37 лет.



С соболезнованиями уже выступил «Милан». Сестра Гаттузо долгое время работала в клубе секретарём, а её брат выступал там в бытность футболистом, а впоследствии также был тренером.



«Франческа Гаттузо встретила болезнь с теми же силой и энергией, что дарила клубу и болельщикам каждый день. Рино, мы разделяем с тобой и твоей семьёй огромную боль от потери. Покойся с миром, дорогая Франческа», — говорится в сообщении «россонери» в «Твиттере».