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Сестра Дженнаро Гаттузо скончалась в возрасте 37 лет

Сестра Дженнаро Гаттузо скончалась в возрасте 37 лет
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо понёс потерю в семье.

Как сообщает Football Italia, сегодня из жизни ушла сестра специалиста Франческа. Точная причина смерти не уточняется, однако известно, что родственница наставника неаполитанцев была госпитализирована в феврале и с тех пор пребывала в реанимации. Франческе было 37 лет.

С соболезнованиями уже выступил «Милан». Сестра Гаттузо долгое время работала в клубе секретарём, а её брат выступал там в бытность футболистом, а впоследствии также был тренером.

«Франческа Гаттузо встретила болезнь с теми же силой и энергией, что дарила клубу и болельщикам каждый день. Рино, мы разделяем с тобой и твоей семьёй огромную боль от потери. Покойся с миром, дорогая Франческа», — говорится в сообщении «россонери» в «Твиттере».

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