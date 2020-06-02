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Болельщики смогут попасть на матчи РПЛ только в масках и перчатках

Болельщики смогут попасть на матчи РПЛ только в ма
Болельщики смогут попасть на матчи РПЛ только в масках и перчатках
Футбол / РПЛ 0

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о подробностях проведения оставшихся матчей нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.

«Задачей Минспорта является организация и проведение соревнований. Возобновление РПЛ – это наша общая победа: правительства, РФС при поддержке Роспотребнадзора. Эту модель будем рекомендовать для других видов спорта. Матчи 23-го тура будут сыграны с 19 по 21 июня. При проведении будут соблюдены все требования Роспотребнадзора. Исключительно важным является здоровье всех участников. Будут реализованы все меры безопасности на этапе входа на стадион. Вход только в масках и перчатках. Это обязательное требование. Нельзя будет использовать никакую пищу, только воду», — цитирует Матыцина «Р-Спорт» со ссылкой на эфир «России 24».

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги, как и практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. В мае исполнительный комитет Российского футбольного союза принял решение возобновить проведение матчей первенства начиная с 21 июня. Сегодня вице-премьер Правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что чемпионат возобновится 19 июня.

Чернышенко: РПЛ вернётся 19 июня
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