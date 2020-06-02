Гол Павлюченко в ворота Чехии признан лучшим в матчах сборной России на чемпионатах Европы
Гол бывшего нападающего сборной России Романа Павлюченко в ворота Чехии на Евро-2012 был признан лучшим голом сборной России на чемпионатах Европы, сообщается на официальной странице сборной в «Инстаграме».
«Евро-2012. Муниципальный стадион. 82-я минута. Лучший гол России на чемпионатах Европы. Спасибо за ваш выбор, друзья. И отдельные поздравления Роману Павлюченко», — сказано в сообщении.
Матч со сборной Чехии в групповом этапе чемпионата Европы состоялся 8 июня 2012 года. Сборная России одержала победу со счётом 4:1. Помимо Павлюченко авторами забитых мячей стали полузащитник Алан Дзагоев, оформивший дубль, и Роман Широков.
Напомним, из-за пандемии коронавируса Евро-2020 был перенесён на 2021 год.
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