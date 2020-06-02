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Гол Павлюченко в ворота Чехии признан лучшим в матчах сборной России на чемпионатах Европы

Гол Павлюченко в ворота Чехии признан лучшим в мат
Гол Павлюченко в ворота Чехии признан лучшим в матчах сборной России на чемпионатах Европы
Футбол / Сборная России 0

Гол бывшего нападающего сборной России Романа Павлюченко в ворота Чехии на Евро-2012 был признан лучшим голом сборной России на чемпионатах Европы, сообщается на официальной странице сборной в «Инстаграме».

«Евро-2012. Муниципальный стадион. 82-я минута. Лучший гол России на чемпионатах Европы. Спасибо за ваш выбор, друзья. И отдельные поздравления Роману Павлюченко», — сказано в сообщении.

Матч со сборной Чехии в групповом этапе чемпионата Европы состоялся 8 июня 2012 года. Сборная России одержала победу со счётом 4:1. Помимо Павлюченко авторами забитых мячей стали полузащитник Алан Дзагоев, оформивший дубль, и Роман Широков.

Напомним, из-за пандемии коронавируса Евро-2020 был перенесён на 2021 год.

ЧЕ-2012 - финальный раунд. Группа A. 1-й тур
08 июня 2012, пятница. 22:45 МСК
Россия
Окончен
4 : 1
Чехия
1:0 Дзагоев – 15'   2:0 Широков – 24'   2:1 Пиларж – 52'   3:1 Дзагоев – 79'   4:1 Павлюченко – 82'
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