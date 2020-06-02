Игроки «Челси» почтили память Джорджа Флойда, встав на одно колено

Футболисты лондонского «Челси» почтили память погибшего в результате действий полицейских афроамериканца Джорджа Флойда, встав на одно колено. Фотографию с тренировки команды опубликовал полузащитник Рубен Лофтус-Чик в «Твиттере».
«Всему есть предел. Все мы люди. Вместе мы сильнее», — подписал снимок Лофтус-Чик.
Пост доступен в "твиттере" Рубена Лофтус-Чика.
Флойд погиб 25 мая на улицах американского города Миннеаполиса. Инцидент произошёл на глазах прохожих. Флойд отказался выполнить требование стражей порядка покинуть автомобиль и оказал им сопротивление. После этого один из полицейских надел на него наручники, после чего прижал Джорджа к земле коленом и удерживал в таком положении несколько минут.
Мужчина просил полицейского отпустить и кричал, что задыхается, но полицейский на просьбу не откликался. Через какое-то время Джордж потерял сознание. Вызвали скорую, однако медики уже не смогли помочь пострадавшему. После этого массовые беспорядки из-за смерти Флойда охватили более 20 штатов США.
- 2 июня 2020
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