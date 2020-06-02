Тер Штеген: мой уход из «Барселоны» летом невозможен

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген назвал невозможным свой уход из каталонского клуба этим летом.

«Мой уход нынешним летом невозможен. Мой агент уже провёл первую встречу с клубом, однако во время пандемии коронавируса не было времени на переговоры о контракте. В это время многие люди беспокоятся о своих жизнях, мы решили всё отложить. Я чувствую себя хорошо в Барселоне, как и моя семья», — приводит слова Тер Штегена AS.

27-летний тер Штеген перешёл в «Барселону» летом 2014 года из мёнхенгладбахской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне голкипер провёл 26 матчей в Примере и пропустил 29 голов. Действующий контракт вратаря сборной Германии с «Барселоной» рассчитан до июня 2022 года.