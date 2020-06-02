Сейду Думбия отказался переходить в клуб из второй лиги Франции

Бывший нападающий «Сьона» Сейду Думбия, известный в России по выступлению за ЦСКА, отказался от перехода во французский клуб.



Как сообщает RMC Sport, в услугах 32-летнего футболиста был заинтересован «Дюнкерк», по итогам минувшего сезона поднявшийся из третьего по силе дивизиона Франции в Лигу 2. Клуб вёл переговоры с Сейду, однако они не увенчались успехом, и игрок отказался от перехода.



В настоящее время Думбия пребывает в статусе свободного агента. В марте «Сьон» разорвал с ним контракт после того, как он отказался идти на снижение зарплаты в условиях пандемии коронавируса. По словам ивуарийца, его уволили через мессенджер WhatsApp.



За ЦСКА Думбия выступал с 2010 по 2014 и в 2015 году. В ходе своей карьеры форвард играл на родине и в Японии, а также защищал цвета «Янг Бойз», «Ромы», «Ньюкасл Юнайтед», «Спортинга» и «Жироны».

Сейду Думбия: было бы лучше остаться в ЦСКА