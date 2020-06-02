Лигу чемпионов и Лигу Европы могут доиграть в Лиссабоне в формате «Финала восьми»

УЕФА близок к принятию решения относительно судьбы оставшихся матчей нынешних розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщает Mundo Deportivo.
По информации издания, наиболее вероятен вариант, при котором оба еврокубка будут доиграны в формате «Финала восьми», а встречи пройдут в Лиссабоне. При этом двухматчевое противостояние в раундах плей-офф начиная с 1/4 финала будет отменено, и команды будут определять победителя в одной встрече.
Также по-прежнему рассматриваются варианты проведения матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в Мюнхене и Мадриде. Окончательное решение УЕФА объявит 17 июня.
Ранее сообщалось, что главный еврокубковый турнир могут доиграть в Германии в формате «Финала четырёх».
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- 2 июня 2020
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