«Спартак» расстался с физиотерапевтом Каталаном
Пресс-служба московского «Спартака» сообщила, что клуб покинул физиотерапевт Хорхе Каталан.
«Спасибо, Хорхе! Контракт испанского физиотерапевта с красно-белыми подошёл к концу. Мы благодарим Хорхе Каталана за работу и желаем успехов в будущем!» — говорится в официальном «твиттере» спартаковцев.
«Спартак», набрав в 22 турах 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны еврокубков московский клуб отстаёт на восемь очков. Лидером турнира является «Зенит» (50). В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Рестарт чемпионата России запланирован на 21 июня. Следующий матч в РПЛ «Спартак» проведёт на выезде с тульским «Арсеналом».
«Спартак» прошёл повторное тестирование на коронавирус. Все результаты — отрицательные
- 2 июня 2020
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