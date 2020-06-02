«Спартак» расстался с физиотерапевтом Каталаном

Пресс-служба московского «Спартака» сообщила, что клуб покинул физиотерапевт Хорхе Каталан.

«Спасибо, Хорхе! Контракт испанского физиотерапевта с красно-белыми подошёл к концу. Мы благодарим Хорхе Каталана за работу и желаем успехов в будущем!» — говорится в официальном «твиттере» спартаковцев.

«Спартак», набрав в 22 турах 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны еврокубков московский клуб отстаёт на восемь очков. Лидером турнира является «Зенит» (50). В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Рестарт чемпионата России запланирован на 21 июня. Следующий матч в РПЛ «Спартак» проведёт на выезде с тульским «Арсеналом».