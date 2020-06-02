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Тренер «Динамо» переболел коронавирусом и вернулся к работе с командой

Тренер «Динамо» переболел коронавирусом и вернулся к работе с командой
Футбол / РПЛ 0

Тренер вратарей московского «Динамо» Дмитрий Изотов переболел коронавирусом и вернулся к работе с командой.

«Самочувствие отличное. И настроение тоже! Очень соскучился по команде, всем ребятам и своей вратарской бригаде. Крайне рад наконец вернуться к работе на поле!» — приводит слова Изотова официальный сайт московского клуба.

«Динамо», набрав в 22 турах 30 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отставание бело-голубых от зоны еврокубков составляет шесть очков. Лидером турнира является «Зенит» (50). В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Рестарт чемпионата России запланирован на 21 июня. Следующий матч в РПЛ «Динамо» проведёт на выезде с «Краснодаром».

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