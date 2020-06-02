Слуцкий рассказал о трогательном прощании с болельщиками «Халл Сити»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал об уходе из «Халл Сити», в котором работал в 2017 году.



«После того как владелец клуба попрощался со мной, я в последний раз отправился за покупками, потому что мне нужен был новый чемодан. Не помню названия улицы, но там были рестораны и кафе, и люди, сидевшие внутри, вышли, чтобы увидеть меня. Они сказали так много добрых слов. Я плакал в тот момент.



Все говорили мне, что я фантастический человек и прекрасный тренер, хотя я, быть может, этого не заслуживал. Я впервые оказался в такой ситуации. Обычно, когда владелец прощается с вами, это далеко не лучший день в вашей жизни. Но для меня это был очень важный момент из-за реакции болельщиков „Халл Сити“. Я не мог в это поверить», — приводит слова Слуцкого Hull Daily Mail.

Слуцкий: допуск зрителей на матчи — это смелое решение, но я полностью его поддерживаю