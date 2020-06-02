Цымбаларь против Халка. Выбираем лучший гол наших в еврокубках
«Чемпионат» в своём телеграм-канале продолжает ностальгический баттл, в ходе которого читатели могут выбрать самый красивый еврокубковый гол в истории отечественного футбола.
Ранее в 1/8 финала баттла вышли голы Александра Павленко, Олега Блохина, Сергея Шавло, Алана Дзагоева, Сергея Семака, Александра Рязанцева и Сергея Игнашевича. В восьмой паре 1/16 финала оказались Илья Цымбаларь («Спартак») — гол в ворота «Русенборга» в матче Лиги чемпионов сезона-1995/1996 (1 ноября 1995 года) и Халк («Зенит») — гол в ворота «Севильи» в матче Лиги Европы сезона-2014/2015 (23 апреля 2015 года). Дуэль уже началась.
Посмотреть видео голов, а также проголосовать за понравившийся гол можно в телеграм-канале «Чемпионата».
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