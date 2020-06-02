Моура назвал Кейна легендой английской Премьер-лиги

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Лукас Моура поделился мнением о партнёре по лондонскому клубу Гарри Кейну.



«Для меня Кейн — уже легенда английской Премьер-лиги. Он создан, чтобы забивать голы. Он отлично владеет и правой, и левой ногами. Гарри действительно сильный футболист. Он конкурентоспособен, хочет побеждать на каждой тренировке, в каждом матче. Эти его качества мотивировали меня стать лучше и быть упорным в достижении целей. Если я не сделаю всё, что в моих силах, он предъявит мне претензию, так что Гарри помогает мне быть лучше», — приводит слова Моуры Bleacher Report.

Кейн выступает в составе основной команды «Тоттенхэм Хотспур» с 2011 года. В нынешнем сезоне Кейн принял участие в 20 матчах АПЛ, забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи.