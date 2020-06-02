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«Барселона» могла купить Альфонсо Дэвиса за € 8 млн в 2017 году

«Барселона» могла купить Альфонсо Дэвиса за € 8 млн в 2017 году
Футбол / Германия 0

«Барселона» имела возможность в 2017 году за € 8 млн приобрести канадского защитника Альфонсо Дэвиса, который сейчас выступает за «Баварию», утверждает Mundo Deportivo.

По данным источника, представители каталонского клуба на протяжении длительного времени следили за футболистом и были впечатлены его скоростью, мощью и техникой. Впрочем, в клубе посчитали, что цена на игрока завышена, поэтому от трансфера решили отказаться.

Дэвис перешёл в «Баварию» в январе 2019 года из «Ванкувера». Сумма трансфера составила € 10 млн. В нынешнем сезоне 19-летний канадец принял участие в 25 матчах чемпионата Германии (21 — в основном составе), забил три гола и отдал пять результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.

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