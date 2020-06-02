Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Роман Нойштедтер принял участие во флешмобе против расизма

Роман Нойштедтер принял участие во флешмобе против расизма
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Динамо» Роман Нойштедтер поучаствовал во флешмобе «Blackout tuesday».

Суть флешмоба заключается в том, что в течение всего вторника, 2 июня, люди не должны публиковать развлекательные посты в своих аккаунтах в социальных сетях, выложить чёрный квадрат с хештегом #blackouttuesday и сделать запись в поддержку движения «Black lives matter» («Жизни чернокожих важны»).

«Вы знаете, что делать в этом мире. Учитесь, учите своих детей, принимайте меры, помогайте. Все жизни имеют значение», — написал Нойштедтер на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США. Многие спортсмены поддержали протестующих против жестокости полицейских в отношении афроамериканцев.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020