Ильзат Ахметов: почти полтора года травма плеча не давала играть на сто процентов

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов сообщил, что он на протяжении длительного времени не мог играть в полную силу из-за травмы плеча.

«К сожалению, почти полтора года травма плеча не давала играть на сто процентов. Из-за неё я пропустил первый вызов в сборную. А во время нескольких матчей РПЛ плечо вылетало в самый разгар игры. В последнее время проблема беспокоила всё сильнее. Упражнения на закачку уже мало помогали. Посоветовались с руководством клуба и решили сделать операцию. Я благодарен тренерскому и медицинскому штабам за поддержку в этом вопросе. Это очень важно, когда в такие моменты клуб с тобой солидарен. Всё прошло успешно, скоро буду как новенький. Спасибо всем, кто переживал!» — приводит слова Ахметова пресс-служба сборной России.