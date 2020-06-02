Главный тренер «Порту»: футбол без болельщиков — как салат без заправки
Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау поделился своим мнением о проведении матчей без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.
«Футбол без болельщиков будет другим. Это то же самое, что салат без заправки. Салат без масла, уксуса и соли — это совсем другое дело. Мы должны продемонстрировать то же желание, которое обретаем на переполненном стадионе с поддержкой болельщиков. Но всё будет иначе, это точно. Думаю, без болельщиков стимул игроков может исчезнуть. Но нужно принимать вещи такими, какие они есть», — приводит слова Консейсау Goal.com.
Из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Португалии. Возобновление турнира запланировано на 3 июня.
- 2 июня 2020
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