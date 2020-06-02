«Зенит» приступил к групповым тренировкам

Сегодня, 2 июня, «Зенит» приступил к командным тренировкам на клубной базе, сообщает официальный сайт петербургской команды.



Футболисты занимались по группам, соблюдая социальную дистанцию перед началом и после завершения тренировки. Тренеры, а также медицинский и административный персонал использовали средства индивидуальной защиты. Весь инвентарь был продезинфицирован.

Фото можно посмотреть на странице «Зенита» в «Твиттере».

Петербургский «Зенит», набрав в 22 турах 50 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон-2019/2020 в чемпионате России был приостановлен. Возобновление турнира запланировано на 21 июня.

Ранее стало известно, что матчи чемпионата России по футболу после возобновления сезона будут проходить со зрителями на трибунах. При этом стадион может быть заполнен не более чем на 10%.