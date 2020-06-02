Радимов: Кокорин — хороший футболист, за свой проступок он уже отсидел

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился своим мнением о будущем нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который выступает за «Сочи» на правах аренды.

«Я могу ответить со своей точки зрения. Он хороший футболист, за свой проступок он уже отсидел. Про его футбольные качества все знают. Дальше всё будет зависеть от того, насколько он договорится с руководством клуба, главным тренером. Ещё важно, есть ли у него самого желание. В прессе пишут разное. Может, он хочет попробовать себя в иностранном чемпионате. После завершения сезона всем надо будет думать и анализировать. Если найдутся точки соприкосновения, почему и нет?» — приводит слова Радимова пресс-служба петербургского клуба.

В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин провёл 4 матча в РПЛ и забил 3 гола.