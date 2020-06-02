«Лион» выкупил трансфер нападающего «Вильярреала» Экамби
Пресс-служба «Лиона» на своём официальном сайте объявила о выкупе трансфера камерунского нападающего «Вильярреала» Карла Токо Экамби.
Сумма трансфера составила € 11,5 млн плюс € 4 млн в качестве возможных бонусов. Футболист подписал с французским клубом контракт до лета 2023 года.
Экамби перешёл в «Лион» в январе 2020 года на правах аренды за € 4 млн. В нынешнем сезоне 27-летний камерунский форвард принял участие в восьми матчах чемпионата Франции (пять — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, отдал одну результативную передачу, а также получил две жёлтые карточки.
Чемпионат Франции из-за угрозы распространения коронавируса завершён досрочно. «Лион» финишировал на 7-м месте и в еврокубки не пробился.
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