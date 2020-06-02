«Спартак» показал, как футболисты провели тренировку на физику

Пресс-служба «Спартака» показала, как футболисты московского клуба готовятся к возобновлению чемпионата России, который в настоящее время из-за угрозы распространения коронавируса приостановлен.

«На первом этапе подготовки к возобновлению чемпионата и Кубка России большое внимание уделяется физической мощи красно-белых. Новая порция тяжёлых упражнений — в нашем видео», — говорится в описании видео, опубликованном на официальном канале «Спартака» в YouTube.

«Спартак», набрав в 22 турах 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны еврокубков московский клуб отстаёт на восемь очков. Лидером турнира является «Зенит» (50). Рестарт чемпионата России запланирован на 19 июня. Следующий матч в РПЛ «Спартак» проведёт на выезде с тульским «Арсеналом» (20 июня).