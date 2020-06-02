Эдегор: «Реал Сосьедад» мечтает попасть в Лигу чемпионов
Норвежский полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Эдегор сообщил, что целью клуба является попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне.
«Мы собираемся попасть в Лигу чемпионов. Это то, чего мы хотим. Будет сложно соперничать с «Реалом» и «Барселоной», но с остальными, я думаю, мы можем побороться. Играть в Лиге чемпионов — это мечта. Это то, чем мы хотим заниматься в следующем году.
Болельщики очень важны и всегда поддерживают нас. Сейчас мы не можем сделать ничего, кроме как победить для них», — приводит слова Эдегора СОРЕ.
«Реал Сосьедад», набрав в 27 турах 46 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Следующий матч баскский клуб проведёт 14 июня на своём поле с «Осасуной».
Эдегор входит в планы Зидана. Он получит шанс в «Реале» в следующем сезоне
- 2 июня 2020
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