«Барселона» выкупит трансфер форварда «Сан-Паулу»
Руководство «Барселоны» приняло решение выкупить трансфер нападающего «Сан-Паулу» Густаво Майи, утверждает AS.
По данным источника, каталонский клуб заплатит € 4,5 млн за 70 процентов прав на футболиста. Оставшаяся часть трансфера останется у «Сан-Паулу».
Ранее каталонцы заплатили € 1 млн за право приоритетного трансфера игрока. Право действует до 30 июня, поэтому в «Барселоне» решили воспользоваться данной опцией. Таким образом, общая стоимость трансфера составит € 5,5 млн.
19-летний Майя является воспитанником «Сан-Паулу». Некоторое время назад он мог перейти во «Фламенго» на правах аренды, но сделка сорвалась из-за семейных проблем игрока. После этого форвард был отстранён от первой команды за плохое поведение.
«Барселона» могла купить Альфонсо Дэвиса за € 8 млн в 2017 году
- 2 июня 2020
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