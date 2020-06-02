«Барселона» выкупит трансфер форварда «Сан-Паулу»

Руководство «Барселоны» приняло решение выкупить трансфер нападающего «Сан-Паулу» Густаво Майи, утверждает AS.

По данным источника, каталонский клуб заплатит € 4,5 млн за 70 процентов прав на футболиста. Оставшаяся часть трансфера останется у «Сан-Паулу».

Ранее каталонцы заплатили € 1 млн за право приоритетного трансфера игрока. Право действует до 30 июня, поэтому в «Барселоне» решили воспользоваться данной опцией. Таким образом, общая стоимость трансфера составит € 5,5 млн.

19-летний Майя является воспитанником «Сан-Паулу». Некоторое время назад он мог перейти во «Фламенго» на правах аренды, но сделка сорвалась из-за семейных проблем игрока. После этого форвард был отстранён от первой команды за плохое поведение.