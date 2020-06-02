Игрок «Эвертона» Мина получил травму на тренировке и пропустит рестарт АПЛ

Защитник «Эвертона» Йерри Мина получил травму, сообщается на официальном сайте английского клуба.



Мина получил повреждение во время тренировки, которая состоялась на прошлой неделе. Позже 25-летний колумбийский футболист прошёл медицинское обследование, в ходе которого у него был диагностирован частичный разрыв четырехглавой мышцы левого бедра. Ожидается, что Мина пропустит несколько недель из-за травмы. Таким образом, колумбийский защитник не сыграет в первых матчах клуба после возобновления сезона.



Из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Англии. Возобновление сезона в английской Премьер-лиге запланировано на 17 июня. «Эвертон» набрал 37 очков в 29 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ.