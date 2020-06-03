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Клаудио Маркизио: перешёл в «Зенит», чтобы не предавать «Ювентус»

Клаудио Маркизио: перешёл в «Зенит», чтобы не предавать «Ювентус»
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал, почему он решил перейти в российский клуб после ухода из «Ювентуса».

«Я перешёл в «Зенит», чтобы не предавать «Ювентус». Поэтому я выбрал другой чемпионат, а не клуб из Серии А. Это и было главной причиной. Не только из-за того, что дали мне «Ювентус» и фанаты, но также за то, что я испытал и пережил за все эти годы. Могу сказать также, что у меня всегда было желание получить опыт игры за границей. Это был опыт для всей семьи, детей, которые ходят в школу, жены… В России у моей жены не было подруг, она не говорила по-русски. В «Зените» я говорил по-английски и немного по-испански, потому что там было много аргентинцев.

Я будущий тренер «Ювентуса»? Нет, я не вижу себя тренером. Нужно обладать особыми навыками, чтобы уметь сплотить команду», — приводит слова Маркизио Tuttosport.

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