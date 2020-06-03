«Решение Лёва было ясным». Бирхофф оценил шансы Мюллера на возвращение в сборную Германии

Генеральный менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф поделился мнением о выступлениях нападающего «Баварии» Томаса Мюллера в нынешнем сезоне, а также оценил шансы игрока на возвращение в национальную команду.



Напомним, в марте 2019 года главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв объявил, что Томас Мюллер, а также Жером Боатенг и Матч Хуммельс больше не будут вызываться в национальную команду.



«Я очень рад за Томаса. Он действительно хорош на поле в последнее время. Но решение Йоахима Лёва было предельно ясным. Он хочет работать с теми игроками, которые были вызваны в сборную в прошлый раз. Они нас убедили. Думаю, мы все должны признать, что Лёв принял непростое решение, но он продолжает его отстаивать, доверяя молодым футболистам», — приводит слова Бирхоффа Kicker.

Томас Мюллер установил рекорд Бундеслиги, отдав 18 результативных передач в 29 турах