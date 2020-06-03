Алексей Татаев забил автогол в матче чемпионата Чехии

Российский защитник «Млада-Болеслав» Алексей Татаев отметился автоголом в матче 27-го тура чемпионата Чехии с «Фаставом» (1:1). Встреча состоялась в Млада Болеслав на стадионе «Адидас-Арена». Обслуживал матч арбитр Збынек Проске. Ему ассистировали судьи на линиях Радек Котик и Радим Дреслер.
Гости открыли счёт на 21-й минуте благодаря автоголу Татаева. Через пару минут хозяева восстановили равновесие, отличился Лукаш Будински.
«Млада-Болеслав», набрав 38 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице чешского национального чемпионата. «Фастав» (24) — на 14-м месте.
21-летний Татаев является воспитанником «Краснодара». В «Млада-Болеслав» он перешёл в 2019 году. В нынешнем сезоне он провёл 16 матчей в чемпионате Чехии, забил один гол и отметился одним автоголом.
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