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Алексей Татаев забил автогол в матче чемпионата Чехии

Алексей Татаев забил автогол в матче чемпионата Чехии
Футбол / Прочие турниры 0

Российский защитник «Млада-Болеслав» Алексей Татаев отметился автоголом в матче 27-го тура чемпионата Чехии с «Фаставом» (1:1). Встреча состоялась в Млада Болеслав на стадионе «Адидас-Арена». Обслуживал матч арбитр Збынек Проске. Ему ассистировали судьи на линиях Радек Котик и Радим Дреслер.

Гости открыли счёт на 21-й минуте благодаря автоголу Татаева. Через пару минут хозяева восстановили равновесие, отличился Лукаш Будински.

«Млада-Болеслав», набрав 38 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице чешского национального чемпионата. «Фастав» (24) — на 14-м месте.

21-летний Татаев является воспитанником «Краснодара». В «Млада-Болеслав» он перешёл в 2019 году. В нынешнем сезоне он провёл 16 матчей в чемпионате Чехии, забил один гол и отметился одним автоголом.

Чехия - Высшая лига. Высшая лига. 27-й тур
02 июня 2020, вторник. 19:00 МСК
Млада-Болеслав
Млада-Болеслав
Окончен
1 : 1
Фастав
Злин
0:1 Татаев – 21' (автогол)   1:1 Будински – 23'
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