«ПСЖ» отказался от идеи трансфера Холанда. «Реал» — главный претендент на норвежца

«Пари Сен-Жермен» отказался от борьбы за норвежского нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, сообщает FourFourTwo.

По данным источника, в определённый момент парижане были готовы побороться за норвежца, однако потом решили сосредоточиться на других целях. Основным претендентом на Холанда теперь является «Реал».

Эрлинг перешёл в «Боруссию» в январе 2020 года из «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера составила € 20 млн. В нынешнем сезоне 19-летний норвежец принял участие в девяти матчах Бундеслиги (шесть — в основном составе), забил 10 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с немецким клубом действует до лета 2024 года. Зимой 2021-го в контракте игрока активируется пункт о сумме отступных в размере € 75 млн.