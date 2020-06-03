«ПСЖ» отказался от идеи трансфера Холанда. «Реал» — главный претендент на норвежца
«Пари Сен-Жермен» отказался от борьбы за норвежского нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, сообщает FourFourTwo.
По данным источника, в определённый момент парижане были готовы побороться за норвежца, однако потом решили сосредоточиться на других целях. Основным претендентом на Холанда теперь является «Реал».
Эрлинг перешёл в «Боруссию» в январе 2020 года из «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера составила € 20 млн. В нынешнем сезоне 19-летний норвежец принял участие в девяти матчах Бундеслиги (шесть — в основном составе), забил 10 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с немецким клубом действует до лета 2024 года. Зимой 2021-го в контракте игрока активируется пункт о сумме отступных в размере € 75 млн.
Эрлинг Холанд получил травму, столкнувшись с арбитром в матче с «Баварией»
- 3 июня 2020
-
04:18
-
04:02
-
03:21
-
02:56
-
02:01
-
01:40
-
01:24
-
00:51
-
00:48
-
00:33
-
00:14
-
00:02
- 2 июня 2020
-
23:49
-
23:36
-
23:26
-
23:17
-
22:57
-
22:54
-
22:37
-
22:28
-
22:14
-
21:58
-
21:54
-
21:33
-
21:25
-
21:13
-
20:55
-
20:54
-
20:33
-
20:15
-
20:07
-
20:04
-
19:55
-
19:32
-
19:20
Партнерский контент