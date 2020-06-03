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«Барселона» планирует вернуть защитника Гарсию. «Манчестер Сити» отказался его отпускать

«Барселона» планирует вернуть защитника Гарсию. «Манчестер Сити» отказался его отпускать
Футбол / Англия 0

«Барселона» заинтересована в возвращении защитника Эрика Гарсии из «Манчестер Сити», сообщает ESPN.

По данным источника, каталонский клуб уже подготовил предложение по трансферу. Однако, «Манчестер Сити» дал понять, что 19-летний футболист не продаётся. Сообщается, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола лично заинтересован, чтобы Гарсия тренировался в основном составе.

При этом, несмотря на отказ «Манчестер Сити» продавать игрока, «Барселона» продолжит следить за ситуацией вокруг его контракта.

Гарсия является воспитанником «Барселоны» и считался одним из самых перспективных игроков академии Ла Лиги. Однако, в 2017 году он принял решение присоединиться к «Манчестер Сити». В составе «горожан» он дебютировал в 2018 году в рамках Кубка лиги с «Лестером».

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