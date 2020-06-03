«ПСЖ» включился в борьбу за Эктора Бельерина

Испанский защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает A Bola.

По данным источника, интерес к футболисту проявляет «Пари Сен-Жермен». Парижане могут заплатить за футболиста около € 30 млн.

25-летний защитник перешёл в «Арсенал» из юношеской команды «Барселоны» в 2011 году. В сезоне-2019/2020 он провёл в составе «Арсенала» 16 матчей во всех турнирах, стал автором 1 забитого мяча и отдал 2 результативные передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2023 года.

По итогам 28 встреч «Арсенал» занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 40 очков. Чемпионат Англии, как и практически все футбольные первенства во всём мире, приостановлен из-за пандемии коронавируса.