«ПСЖ» включился в борьбу за Эктора Бельерина
Испанский защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает A Bola.
По данным источника, интерес к футболисту проявляет «Пари Сен-Жермен». Парижане могут заплатить за футболиста около € 30 млн.
25-летний защитник перешёл в «Арсенал» из юношеской команды «Барселоны» в 2011 году. В сезоне-2019/2020 он провёл в составе «Арсенала» 16 матчей во всех турнирах, стал автором 1 забитого мяча и отдал 2 результативные передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2023 года.
По итогам 28 встреч «Арсенал» занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 40 очков. Чемпионат Англии, как и практически все футбольные первенства во всём мире, приостановлен из-за пандемии коронавируса.
«Интер» интересуется защитником «Арсенала» Эктором Бельерином
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