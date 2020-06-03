Игрок Ливерпуля отказался встретиться с Рамосом из-за скандального эпизода с Салахом в ЛЧ

17-летний полузащитник Ливерпуля Харви Эллиотт отказался от встречи с капитаном «Реала» Серхио Рамосом во время посещения базы мадридского клуба в 2018 году, сообщает Give me Sport.
В 2018 году Эллиотт, выступая за «Фулхэм», входил в сферу интересов многих топ-клубов, в том числе и «Реала». «Королевский клуб» пригласил игрока на экскурсию. Войдя в домашнюю раздевалку в рамках тура по стадиону, Эллиотту показали футболку капитана «Реала» Рамоса, и спросили, не хочет ли он встретиться с легендой клуба.
«Нет, всё в порядке, спасибо. Мне он не нравится после того, что он сделал с Мохамедом Салахом», — сказал тогда Эллиотт.
В 2019 году футболист присоединился к «Ливерпулю».
Напомним, в финальном матче Лиги чемпионов 2018 года между «Реалом» и «Ливерпулем» (3:1) Рамос нанёс Салаху травму, из-за чего египтянин был вынужден покинуть поле в середине первого тайма. После этого Рамоса обвиняли в том, что он умышленно нанёс повреждение Салаху, зная о его недавней травме.
- 3 июня 2020
-
06:00
-
05:44
-
05:24
-
05:11
-
04:38
-
04:18
-
04:02
-
03:21
-
02:56
-
02:01
-
01:40
-
01:24
-
00:51
-
00:48
-
00:33
-
00:14
-
00:02
- 2 июня 2020
-
23:49
-
23:36
-
23:26
-
23:17
-
22:57
-
22:54
-
22:37
-
22:28
-
22:14
-
21:58
-
21:54
-
21:33
-
21:25
-
21:13
-
20:55
-
20:54
-
20:33
-
20:15