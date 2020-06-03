Игрок Ливерпуля отказался встретиться с Рамосом из-за скандального эпизода с Салахом в ЛЧ

17-летний полузащитник Ливерпуля Харви Эллиотт отказался от встречи с капитаном «Реала» Серхио Рамосом во время посещения базы мадридского клуба в 2018 году, сообщает Give me Sport.

В 2018 году Эллиотт, выступая за «Фулхэм», входил в сферу интересов многих топ-клубов, в том числе и «Реала». «Королевский клуб» пригласил игрока на экскурсию. Войдя в домашнюю раздевалку в рамках тура по стадиону, Эллиотту показали футболку капитана «Реала» Рамоса, и спросили, не хочет ли он встретиться с легендой клуба.

«Нет, всё в порядке, спасибо. Мне он не нравится после того, что он сделал с Мохамедом Салахом», — сказал тогда Эллиотт.

В 2019 году футболист присоединился к «Ливерпулю».

Напомним, в финальном матче Лиги чемпионов 2018 года между «Реалом» и «Ливерпулем» (3:1) Рамос нанёс Салаху травму, из-за чего египтянин был вынужден покинуть поле в середине первого тайма. После этого Рамоса обвиняли в том, что он умышленно нанёс повреждение Салаху, зная о его недавней травме.