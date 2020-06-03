Андрей Шевченко присоединился к акции «Blackout tuesday»

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины и легендарный в прошлом нападающий «Милана» и «Челси», присоединился к акции «Blackout tuesday».



Он опубликовал в своём «Твиттере» изображение чёрного квадрата с подписью «Black Lives Matter», что в переводе – «Жизни чернокожих важны».

Публикация доступна в «Твиттере» Андрея Шевченко.

Суть флешмоба заключается в том, что в течение всего вторника, 2 июня, люди не должны публиковать развлекательные посты в своих аккаунтах в социальных сетях, выложить чёрный квадрат с хештегом #blackouttuesday, а также сделать запись в поддержку движения «Black lives matter».



25 мая в Миннеаполисе погиб афроамериканец Джордж Флойд в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.