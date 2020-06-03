Вирджил ван Дейк написал завещание в 20 лет, опасаясь за свою жизнь

Защитник «Ливерпулю» Вирджил ван Дейк рассказал, что в 20 лет находился на грани жизни и смерти, когда оказался в больнице с острым аппендицитом, который привёл к срочному хирургическому вмешательству из-за перитонита и почечной инфекции.

«Оказавшись в больнице, я видел только трубки вокруг себя. Моё тело было сломано, и я ничего не мог поделать. В тот момент меня начали посещать худшие мысли.

Моя жизнь была в опасности. Мы с мамой молились и обсуждали все возможные сценарии. Я должен был подписать некоторые документы, своего рода завещание. Никто не хотел говорить об этом, но мы должны были. Это мог быть конец. Я провёл 13 ночей в больнице, и это было очень трудно, я не мог ходить», — цитирует ван Дейка Daily Mail.



Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. Ранее он защищал цвета «Саутгемптона», «Селтика» и «Гронингена».