Ральф Рангник определил 5 трансферных целей «Милана» в случае его прихода в клуб

Немецкий специалист Ральф Рангник, являющийся главным претендентом на пост главного тренера «Милана» в следующем сезоне, определился с трансферными целями, сообщает Milan News.

Отмечается, что Ральф Рангник уже обсудил с исполнительным директором «Милана» Иваном Газидисом и владельцем клуба Полом Сингером действия клуба в ближайшее трансферное окно и определил 5 трансферных целей. Речь идёт о защитнике «Фиорентины» Николе Миленковиче, фланговом защитнике «ПСВ» Дензеле Думфрисе, полузащитнике «Бенфики» Флорентину Луише, атакующем хавбеке «РБ Зальцбург» Доминике Собослаи и форварде мадридского «Реала» Луке Йовиче.

Ранее стало известно, что 61-летний немецкий специалист рассчитывает, что его помощниками в «Милане» станут Арьедо Брайда и бывший защитник итальянской команды Даниэле Бонера.