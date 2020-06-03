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Ральф Рангник определил 5 трансферных целей «Милана» в случае его прихода в клуб

Ральф Рангник определил 5 трансферных целей «Милана» в случае его прихода в клуб
Футбол / Италия 0

Немецкий специалист Ральф Рангник, являющийся главным претендентом на пост главного тренера «Милана» в следующем сезоне, определился с трансферными целями, сообщает Milan News.

Отмечается, что Ральф Рангник уже обсудил с исполнительным директором «Милана» Иваном Газидисом и владельцем клуба Полом Сингером действия клуба в ближайшее трансферное окно и определил 5 трансферных целей. Речь идёт о защитнике «Фиорентины» Николе Миленковиче, фланговом защитнике «ПСВ» Дензеле Думфрисе, полузащитнике «Бенфики» Флорентину Луише, атакующем хавбеке «РБ Зальцбург» Доминике Собослаи и форварде мадридского «Реала» Луке Йовиче.

Ранее стало известно, что 61-летний немецкий специалист рассчитывает, что его помощниками в «Милане» станут Арьедо Брайда и бывший защитник итальянской команды Даниэле Бонера.

Рангник рассчитывает, что в его штаб в «Милане» войдут Брайда и Бонера
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