Игрок «Ньюкасла» Деандре Йедлин: мой дедушка рад, что я не живу в США

Американский защитник «Ньюкасл Юнайтед» Деандре Йедлин прокомментировал ситуацию с гибелью в США Джорджа Флойда от действий полицейских и протестами, проходящими в стране.

«Через пару дней после смерти Джорджа Флойда мой дедушка написал мне, что рад, что я сейчас не живу в США, потому что он бы боялся за мою жизнь, молодого темнокожего мужчины. Шли дни, но это сообщение до сих пор у меня в голове.

Он родился в 1946 году, пережил движение за гражданские права, пережил ужасные расистские времена в истории США, и теперь 70 лет спустя он по-прежнему опасается за жизнь своего темнокожего внука, в стране, в которой он и его внук родились, в стране, которую я представляю, когда играю за Соединённые Штаты, в стране, которую представляю, когда играю в Англии. Я помню, как учился в начальной школе и мне пришлось повторять клятву верности, которая заканчивается словами «… со свободой и справедливостью для всех». Каждый американец должен спросить себя, есть ли «свобода и справедливость для всех», и если их ответ «да», то он является частью проблемы.

Мы ни в коем случае не просим ставить жизни темнокожих людей выше, чем белых. Всё, что мы просим, — это чтобы мы были равны.



Моё сердце выражает солидарность с Джорджем Флойдом, его семьёй и всем бесчисленным количеством жертв, чьи жизни пострадали от бессмысленной жестокости полиции», — написал Йедлин в «Твиттере».

В текущем сезоне 26-летний крайний защитник принял участие в 15 встречах за «Ньюкасл» во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом.