ЛЧ могут доиграть в формате «Финала восьми», у Гаттузо скончалась сестра. Главное к утру

Лигу чемпионов и Лигу Европы могут завершить в необычном формате, РПЛ опубликовала календарь оставшихся матчей, Гаттузо перенёс потерю в семье и другие новости в подборке «Чемпионата».
1. Лигу чемпионов и Лигу Европы могут доиграть в Лиссабоне в формате «Финала восьми».
2. РПЛ опубликовала расписание оставшихся восьми туров.
3. Сестра Дженнаро Гаттузо скончалась в возрасте 37 лет.
4. Формула-1 официально представила европейскую часть календаря сезона-2020 из 8 Гран-при.
5. «Уже давно не видел, чтобы кто-то играл, как Панарин. Это настоящая суперзвезда». Экс-капитан «Нью-Йорк Рейнджерс» Марк Мессье высказался об игре форварда Артемия Панарина за «синерубашечников».
6. В «РЖД» ответили фанату «Локомотива» на письмо по поводу ухода Юрия Сёмина.
7. ЦСКА интересуется форвардом сборной Канады Кайлом Ларином.
8. «Химки» сменят юридическое лицо и, скорее всего, останутся в ФНЛ.
9. Роман Абрамович купил виллу в Израиле за $ 64,5 млн. Это самый дорогой дом в стране.
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