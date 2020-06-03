«Бешикташ» отклонил первое предложение ЦСКА по Кайлу Ларину в размере € 1 млн

«Бешикташ» счёл недостаточным предложение московского ЦСКА в размере € 1 млн по нападающему сборной Канады Кайлу Ларину, сообщает бельгийское издание Niewsblad.
В завершившимся сезоне чемпионата Бельгии 25-летний канадец выступал на правах аренды за «Зюлте-Варегем» и сейчас клуб размышляет над активацией пункта выкупа игрока за € 2,5 млн, прописанную в соглашении. Сообщается, что серьёзный интерес к игроку проявляет один из клубов немецкой Бундеслиги.
Напомним, что вчера, 2 июня, стало известно, что ЦСКА проявляет заинтересованность в игроке и предложил ему контракт с заработной платой в € 1,7 млн в год.
Кайл Ларин принял участие в 29 матчах чемпионата Бельгии, забив 7 голов и отдав 10 результативных передач. Контракт Ларина с «Бешикташем» рассчитан до 2022 года. С 2015 по 2017 год Ларин выступал в составе клуба MLS «Орландо Сити».
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